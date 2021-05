Dierenrechtenactivisten blokkeren vier Britse distributiecentra McDonald’s

De vier Britse distributiecentra van de Amerikaanse fastfoodketen McDonald’s worden zaterdag geblokkeerd door een vijftigtal dierenrechtenactivisten. De centra beleveren normaal de zowat 1.300 fastfoodrestaurants van McDonald’s in het Verenigd Koninkrijk. De activisten hopen zo de multinational aan te zetten om een volledig veganistisch menu aan te bieden.

De actievoerders van Animal Rebellion blokkeren met vrachtwagens en structuren in bamboe de magazijnen, meldt de organisatie op Twitter. De protesten gaan zeker 24 uur door. “McDonald’s is slechts een symbool van een veel groter probleem: de hele industriële veehouderij”, meent Animal Rebellion. “Deze protesten in het hele land wijzen de veehouderij op hun aandeel in de internationale klimaatcrisis.”

Een woordvoerder van McDonald’s laat aan Bloomberg weten dat het bedrijf “de impact op de leveringen aan onze restaurants beoordeelt”. In sommige landen, zoals Denemarken en Zweden, is McDonald’s intussen de McPlant-burger aan het testen.

Animal Rebellion onderhoudt banden met Extinction Rebellion, en heeft in het verleden acties gehouden aan de kantoren van onder meer de Amerikaanse voedingsreus Cargill.