‘Steunmars’ voor Conings mag niet door stadscentrum, nieuwe betogingen gepland voor komende dagen

/ Maasmechelen - De steunmars in Maasmechelen voor Jürgen Conings, waarvoor via Facebook en Telegram een oproep was gedaan, mag zaterdag niet doorgaan zoals gepland door de organisatoren. Toch hadden zich tegen 14 uur al een veertigtal betogers verzameld. Ook de komende dagen zouden er opnieuw ‘stille marsen’ georganiseerd worden.

Op de Facebookpagina ‘Als 1 achter Jürgen’ werd opgeroepen om vandaag om 14 uur in Maasmechelen een steunmars te houden voor de voortvluchtige militair en terreurverdachte Jürgen Coninx. Het was de bedoeling om te vertrekken aan de carpoolparking aan de E314. Van daaruit wilden de betogers te voet door het centrum van Maasmechelen trekken, naar de Salamander, de toegang tot de Mechelse Heide van het Nationaal Park van waaruit de zoekacties naar Coninx nu al dagenlang gecoördineerd worden.

Dat zag burgemeester Raf Terwingen (CD&V) echter niet zitten. “Er is geen aanvraag ingediend. We gaan de deelnemers opvangen aan de carpoolparking bij de E314 en dan door de politie laten begeleiden tot op een oud voetbalplein. Dan is het daar mogelijk een kleine lus te stappen. Van aan het oude voetbalplein mogen ze wandelen tot aan de barricade met Friese ruiters op de Steenweg naar As. Vandaar moeten ze dan terugkeren. Dit kan alleen als het coronaproof gebeurt.” Terwingen benadrukte ook dat dit nog maar eens een extra belasting betekent voor de lokale politiediensten.

Op de carpoolparking wachtten twee politievoertuigen mogelijke deelnemers op. Door de onduidelijkheid over de nieuwe startplaats daagden de deelnemers echter verspreid op. Daarom werd in samenspraak tussen organisatoren en politie besloten het startuur te verlaten naar 15 uur. Tegen 14.30 hadden er zich al een honderdtal deelnemers gemeld.

Intussen doen er op sociale media berichten de ronde om ook morgen en maandag te gaan betogen voor Jürgen Conings. Of die betogingen zullen mogen doorgaan, is nog niet duidelijk.

