Lichaam van vermiste Vlaamse studente Sarah (21) teruggevonden in Zwitserland

Ieper - De 21-jarige studente Sarah Huyghe uit Ieper, die enkele dagen geleden spoorloos verdwenen was in Zwitserland, is dood teruggevonden. Dat heeft de familie laten weten aan het parket van Ieper en heeft de lokale politie in Zwitserland ook bevestigd aan onze redactie.

Sarah reisde maandag alleen naar het Zwitserse Zermatt, in de Penninische Alpen tussen Zwitserland en Italië. De studente verpleegkunde wilde een break nemen tussen het studeren voor haar examens door, en had afgesproken met enkele vrienden uit Ieper die al eerder afreisden naar daar en er een chalet hadden gehuurd.

Na aankomst in het chalet maandagavond liep het echter fout. Ze kreeg een discussie met haar vrienden en verliet in de loop van de nacht het chalet. Zonder haar gsm of andere persoonlijke spullen mee te nemen. Dinsdagochtend verwittigden de vrienden de familie van Sarah. Haar twee broers en vader reisden meteen af naar Zwitserland om mee te helpen zoeken.

LEES OOK. “Ruzie met vrienden”, bloed en een spoor door het bos: Vlaamse Sarah spoorloos tijdens vakantie in Zwitserland

Sindsdien werd er met man en macht gezocht, ook door de Zwitserse politie en het leger. Vanmorgen nog verspreidde ook het parket van Ieper in ons land een opsporingsbericht. Maar haar familie heeft zaterdagmiddag laten weten aan het parket dat haar lichaam levenloos werd aangetroffen in een rivier vlak bij het chalet waar ze verdween.

Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer werd aangetroffen en wat de doodsoorzaak zou zijn. De Zwitserse politie laat weten dat er een autopsie op het lichaam zal worden uitgevoerd.