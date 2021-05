Activisten herdenken Palestijnse jonge slachtoffers met olijfboom aan Brusselse Kunstberg

Brussel - Een honderdtal aanhangers van solidariteitsbewegingen Intal, Redfox, Vriendschap zonder Grenzen hebben samen met Palestijnen die in België wonen een herdenkingsmoment gehouden voor de tientallen Palestijnse slachtoffers die deze maand gedood werden in Gaza. Als symbool van steun werd aan een parkje in de buurt van de Brusselse Kunstberg een olijfboom geplant.

De solidariteitsbewegingen herdenken zaterdag de slachtoffers, en met name de kinderen die in de afgelopen dagen het leven lieten bij de onrust in de Gazastrook. Verschillende Palestijnen en activisten namen het woord voor enkele getuigenissen en veroordeelden het geweld in de regio. Ze eisen dat er sancties komen tegen het optreden van Israël en vragen de bevrijding van Palestina. “Boycot Israël” en “Israël verdwijn, Palestina is niet van jullie” scandeerden de betogers. Daarnaast werd er ook gedanst en gezongen.

LEES OOK. Waarom laait het geweld weer op? Het Israëlisch-Palestijns conflict uitgelegd

In het parkje naast het Albertinaplein werd aan het einde van de actie symbolisch een olijfboom geplant ter herdenking van de slachtoffers. Alle namen van de overleden kinderen werden nog opgenoemd.

De onrust in Jeruzalem en de Gazastrook duurt al bijna twee weken. De Palestijnse protesten werden veroorzaakt door spanningen rond de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem, die moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Als uitloper van dat conflict liep de spanning in de Gazastrook opnieuw hoog op. Met heel wat raketaanvallen en slachtoffers tot gevolg. Intussen geldt er in de Gazastrook een staakt-het-vuren.