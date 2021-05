Zo zal coronacertificaat eruit zien, België “zo goed als klaar”

Zo ziet het intussen beruchte en veelbesproken corona- of Covid-19-certificaat er uit, waarmee u deze zomer eenvoudiger binnen de Europese Unie op reis kan, of dat u toegang geeft tot een festival of ander evenement. Van het document bestaat zowel een papieren als een digitale versie (rechts op de foto hierboven).

De bedoeling is dat de papieren versie wordt opgevouwen, zodat de QR-code kan getoond worden, “zonder dat alle persoonlijke gegevens die op het document staan zichtbaar zijn”, zegt Barbara Van den Haute, administrateur-generaal van Informatie Vlaanderen, de Vlaamse overheidsdienst die in dit dossier de voorbereidingen doet voor heel België.

Ons land maakt zich sterk “bij de eerste van Europa te zijn om vanaf 1 juli de certificaten te kunnen aanbieden.” Het certificaat zal ter beschikking worden gesteld via “onder meer de portalen mijngezondheid.be, via de mutualiteiten en via de mobiele app covidsafe.be”, aldus nog Van den Haute.

Er komen drie types van certificaten: een certificaat voor wie al gevaccineerd is, één voor wie een recente, negatieve coronatest aflegde én een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van Covid-19 na een positieve test.