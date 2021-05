Chef Defensie stuurt boodschap naar al zijn personeel: “Geen plaats voor extremistische gedragingen”

Voor extremistische gedragingen is en zal er nooit een plaats zijn binnen Defensie. Dat zegt admiraal Michel Hofman, chef Defensie, in een boodschap aan zijn personeelsleden naar aanleiding van de klopjacht op de voortvluchtige militair en terreurverdachte Jürgen Conings.

“Door de onthutsende feiten van de voorbije dagen beleeft Defensie moeilijke momenten”, erkent Hofman in het bericht dat vrijdag verstuurd werd naar alle militaire en burgerpersoneelsleden.

“Jullie zullen ongetwijfeld de gebeurtenissen van nabij volgen, een grote betrokkenheid voelen en vele vragen krijgen van vrienden en familieleden. Honderden collega’s zijn hard aan het werk om, in nauwe samenwerking met Justitie en de politiediensten, deze crisissituatie niet enkel zo snel mogelijk, maar vooral op de veiligst mogelijke manier op te lossen”, luidt het.

Slachtoffers

Volgens de legerchef is en blijft het hoofddoel “het vermijden van alle mogelijke slachtoffers. Defensie geeft alle noodzakelijke steun aan de collega’s van de voortvluchtige militair en aan hen die zich, terecht of onterecht, bedreigd voelen”, aldus de admiraal.

“We leven in een rechtsstaat, respecteren de vrijheid van opinie en voeren diversiteit hoog in het vaandel. Laat één ding echter zeer duidelijk zijn: voor extremistische gedragingen is en zal er nooit een plaats zijn binnen Defensie”, stelt Hofman. “Wat nu gebeurt, is fundamenteel strijdig met de waarden die we als militairen en burgers bij Defensie verdedigen en uitdragen, en met de eed die we hebben afgelegd.”