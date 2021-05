Gewezen BBC-topman stapt op als voorzitter van National Gallery na heisa over Diana-interview

Tony Hall, de voormalige topman van de Britse openbare omroep, heeft ontslag genomen als voorzitter van het bekende Londense museum National Gallery. Het ontslag komt er in de nasleep van de heisa over een BBC-interview met prinses Diana uit 1995. Een onafhankelijke commissie oordeelde dat de journalist misleidende methodes gebruikte om Diana te strikken, maar ook dat de BBC-top vragen over hoe het interview tot stand kwam onder de mat probeerde te vegen.

Ten tijde van het interview leidde Hall BBC News. Al die jaren bleven verhalen over het interview de ronde doen, maar het is pas met het rapport van donderdag dat zwart-op-wit beschreven wordt hoe de vork aan de steel zit.

Het rapport besluit dat de journalist, Martin Bashir, vervalste bankafschriften gebruikte om goodwill te creëren bij Diana. Uit de vervalsingen moest blijken dat mensen waren betaald om informatie over haar door te spelen. Het onderzoek wijst ook met de vinger naar toenmalige leidinggevenden van de BBC, omdat ze Bashirs methodes toegedekt hadden.

In een verklaring zegt Hall dat aanblijven bij de National Gallery “de aandacht zou afleiden van een instelling die me na aan het hart ligt”. “De gebeurtenissen van 25 jaar geleden spijten me ten zeerste, en ik meen dat leiderschap betekent dat je verantwoordelijkheden moet opnemen.” Donderdag, kort na de publicatie van het rapport, had Hall zich al verontschuldigd. Het interne onderzoek dat in 1996 werd gevoerd, schoot ernstig tekort, erkende Hall deze week. Daarnaast moest hij ook toegeven dat hij Bashir ten onrechte het voordeel van de twijfel gegund had.

Hall zit sinds november 2019 in de raad van het bestuur van het gerenommeerde museum, en werd in juli vorig jaar voorzitter.

Het interview, dat bekeken werd door bijna 23 miljoen Britten, sloeg destijds in als een bom. In dat interview deed Diana de beroemd geworden uitspraak dat er drie mensen in haar huwelijk met prins Charles zaten, waarmee ze ook op Charles’ minnares Camilla Parker-Bowles doelde. Ze zei toen ook dat ze er zelf een verhouding op nahield.