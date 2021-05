Voor het eerst in maanden foto opgedoken van prinses Latifa

Na maanden niets van haar te hebben vernomen, is een nieuwe foto opgedoken van prinses Latifa. Daarop zie je de dochter van de heerser van Dubai iets drinken in een winkelcentrum met twee andere vrouwen.

Sinds ze midden februari een filmpje bezorgde aan de Britse openbare omroep waarin ze getuigde dat ze tegen haar zin gevangengehouden werd en voor haar leven vreesde, was niets meer van prinses Latifa vernomen. “Ik word gegijzeld in een villa met dichtgemaakte ramen en deuren, zonder toegang tot medische en juridische hulp”, zei ze toen.

Drie jaar eerder had de dochter van sjeik Mohammed bin Rashid al Maktoum, de leider van Dubai, trachten te ontsnappen omdat ze naar eigen zeggen alle mogelijkheden ontzegd werd om zichzelf te ontplooien of plezier te hebben. Een buitenlandse reis of studeren mocht ze bijvoorbeeld niet.

Winkelcentrum

Sindsdien was de vrees groot dat het slecht zou eindigen met Latifa, een van de 25 dochters van de sjeik. Maar een foto die op Instagram opgedoken is, doet daar anders over vermoeden. Daarop zie je de prinses met twee andere vrouwen iets drinken in een winkelcentrum. De foto is echt, bevestigde een vriend van de prinses aan BBC. De vrouwen zouden kennissen van haar zijn. Wanneer de foto genomen is, is niet duidelijk. Het kan dus evengoed een oud beeld zijn.

David Haigh, bezieler van de campagne Free Latifa, verstuurde een statement naar aanleiding van de foto. “We kunnen bevestigen dat er verscheidene potentieel significante en positieve ontwikkelingen zijn in de campagne.” Wat die ontwikkelingen zijn, wilde de man nog niet delen. “Dat zal op een later tijdstip gebeuren.”

De Verenigde Naties reageert voorlopig niet op de foto, maar liet wel weten nog geen “overtuigend bewijsmateriaal dat Latifa in leven is” ontvangen te hebben. De Verenigde Arabische Emiraten hadden dat nochtans beloofd.