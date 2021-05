Italiaanse winnaar toont brede glimlach bovenop Zoncolan, Egan Bernal blijft rustig: “Het lijkt genoeg tijd, maar ...”

De mythische Monte Zoncolan heeft met Lorenzo Fortunato een bijzonder verrassende winnaar opgeleverd. De 25-jarige Italiaan kon tijdens het tv-interview met moeite zijn brede glimlach wegstoppen - wie kan het hem kwalijk nemen? Egan Bernal pakte weer tijd in het algemeen klassement, maar bleef daar heel rustig onder. “Alles kan gebeuren in de Giro”, stelde de Colombiaan.

Egan Bernal: “Was verrast dat Astana zo hard reed”

“Ik probeerde vandaag kalm te blijven omdat ik er heel goed voor sta in het klassement. Ik hoef niet in elke bergrit aan te vallen en kan dus geduld hebben. Ik volgde Simon Yates en probeerde dan te versnellen in de finale. Ik denk dat ik goed gereden heb.

Astana reed heel hard tijdens de rit, dus ik dacht dat Vlasov goed zou zijn. Normaal is dit een goede klim voor hem. Ik was verrast dat ze tijdens de rit zo hard rijden, maar wij hadden de controle in de finale. Ik denk dat 1’33” een mooi gat is, maar ik moet gefocust blijven. Alles kan gebeuren in de Giro. Het lijkt genoeg tijd, maar je weet het nooit.”

Lorenzo Fortunato: “Ik ben heel blij”

De grote held van de dag was niet Egan Bernal, maar wel de onbekende Italiaan Lorenzo Fortunato. Hij schonk EOLO-Kometa een onwaarschijnlijke eerste seizoenszege. “Ik ben heel blij met vandaag”, zei de breed grijnzende Fortunato. “Dit team is het beste. Bij de eerste aanvallen zat ik samen met mijn teammaat Vincenzo Albanese. We zijn ook samen mee kunnen gaan in de vlucht van de dag. Daarin ging het eenvoudig. Toen de Zoncolan begon, viel ik aan en bleef ik even achter Tratnik hangen. De benen waren heel goed.”