Zesjarige jongen doodgeschoten in VS na geval van verkeersagressie

Op een autoweg ten zuidwesten van de Amerikaanse stad Los Angeles is een 6-jarige jongen vrijdag doodgeschoten nadat zijn moeder het aan de stok gekregen had met een andere automobilist. Dat hebben lokale media bericht.

De vrouw was met haar zoon onderweg naar school, toen een andere wagen haar de weg afsneed. Er ontstond een dispuut, en een van de twee automobilisten in het andere voertuig vuurde plots in de richting van de auto van de moeder. De jongen, die op een verhoogkussen zat, werd geraakt in de buik. Het kind overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie is nog steeds op zoek naar de twee automobilisten in het andere voertuig.

Jonge kinderen zijn vaak het slachtoffer van het wijdverspreide vuurwapengeweld in de Verenigde Staten. Sinds begin dit jaar werden er 119 kinderen jonger dan 11 jaar gedood door kogels, en raakten er 274 gewond.