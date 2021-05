Drama in Duitsland: Sebastiaan Bornauw houdt Keulen voorlopig in Bundesliga met late goal, Werder Bremen is de pineut

Sebastiaan Bornauw heeft zich in Keulen even onsterfelijk gemaakt. Het jeugdproduct van Anderlecht scoorde op de slotspeeldag in de 86ste minuut het enige doelpunt tegen Schalke 04. Een levensbelangrijke goal, want het betekende de voorlopige redding van Keulen. De Geitenbokken eindigen dankzij het doelpunt van Bornauw nog net als zestiende en mogen barrages spelen voor het behoud, Werder Bremen degradeert.

Het zag er voor Keulen heel lang niet goed uit op de slotspeeldag. De Geitenbokken begonnen op de zeventiende plek met één punt achterstand op Werder Bremen. Bij gelijke stand telt het doelsaldo, en daarin deed Keulen het minder goed. Er moest dus absoluut gewonnen worden van het reeds gedegradeerde Schalke 04, Bremen mocht op zijn beurt niet winnen van Borussia Mönchengladbach.

Bremen stond na driekwart wedstrijd al 0-4 achter tegen Gladbach, en dus kon alles nog voor Keulen: 1 goaltje volstond. In de 86ste minuut zorgde uitgerekend Sebastiaan Bornauw (ex-Anderlecht) voor de verlossing: 1-0. De tweevoudig Rode Duivel en zijn teamgenoten werden gek van vreugde en hielden hun voorsprong in de resterende minuten nog vast.

Keulen wipt dankzij de zege nog net over Werder Bremen in het klassement. De Geitenbokken zijn wel nog niet zeker van het behoud, want daarvoor zal het eerst twee barragewedstrijden moeten afwerken tegen de nummer drie uit de tweede klasse. Dat zal Holstein Kiel of Greuther Fürth worden: Holstein kwam nog nooit in de Bundesliga, Greuther Fürth degradeerde bij zijn enige deelname in het seizoen 2012/2013 meteen weer naar de 2. Bundesliga.

Voor Werder Bremen is de late goal van Bornauw een drama, want de traditieclub degradeert zo voor het eerst in 41 jaar (!) uit de Bundesliga. Aan dat lot was het vorig jaar al nipt ontsnapt: toen werd Bremen zestiende en kon het via de barrages tegen FC Heidenheim toch nog zijn vel redden.