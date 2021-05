Zijn hamsteraars terug? Delhaize geplaagd door chips- en koekjestekort

Supermarktketen Delhaize wordt geplaagd door lege rekken na “technische incidenten” in de logistieke afdeling. “We verontschuldigen ons bij onze klanten voor het ongemak.”

Wie voor onder meer koffie, koekjes, chips, choco en allerhande ontbijtgranen naar een winkel van de Delhaize-keten trekt, riskeert met een lege winkelkar weer naar buiten te wandelen.

“Er zijn begin deze maand ernstige, technische logistieke problemen opgetreden”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “Daardoor is er in sommige van onze winkels op dit moment een tekort aan producten zoals inderdaad koekjes, koffie, ontbijtgranen of chips.” Op sociale media doen foto’s de ronde van meters aan quasi lege rekken, alsof mensen weer massaal zijn beginnen hamsteren.

Delhaize – dat zich voor de problemen expliciet wil verontschuldigen bij haar klanten – verwacht dat de rekken binnen twee weken opnieuw voldoende aangevuld zullen zijn. “Gelet op de ernstige beleveringsproblemen die we hebben ondervonden, duurt het nu eenmaal een tijd om de voorraden van deze verschillende producten weer op het normale peil te brengen.”