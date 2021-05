Lionel Messi lijkt kar te keren bij FC Barcelona: “Copa del Rey-winst was een kantelpunt”

De triomf van Barcelona in de Copa del Rey was “een belangrijk kantelpunt”, vertelde aanvoerder Lionel Messi, wiens contract op 30 juni afloopt en die nog steeds onderhandelt over een verlenging, in een interview dat zaterdag in de Argentijnse pers werd gepubliceerd.

In het gesprek met sportkrant Olé deed hij geen concrete uitspraken over zijn toekomst, maar kwam hij wel terug op de opwinding na Barcelona’s 4-0 overwinning tegen Athletic Bilbao in de Copa del Rey medio april, de eerste titel van de Catalaanse club in bijna twee jaar.

“De waarheid is dat de laatste Copa del Rey ook speciaal was vanwege het moment waar we in zaten. De club komt uit twee jaren waarin we het niet goed deden,” zei de Argentijnse nummer tien.

“De kleedkamer van Barça is erg jong, met veel nieuwe spelers. Deze Copa del Rey was een keerpunt voor de kleedkamer, en een zeer belangrijk ook. En buiten dat, op een persoonlijk niveau, hou ik van titels winnen. En hoe meer titels ik win, hoe beter,” zei ‘La Pulga’, die op 24 juni 34 wordt.

De Argentijnse legende, die zaterdag (18.00 uur) tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen met Barcelona bij Eibar niet meespeelt, heeft dit seizoen 30 competitiedoelpunten gemaakt waarmee hij bijna zeker voor de achtste keer in zijn carrière als topscorer van La Liga zal eindigen.

Als Messi zijn contract niet verlengt, zal zijn laatste wedstrijd voor de club de 1-2 nederlaag tegen Celta Vigo in Camp Nou van vorige zondag zijn. Een nederlaag waardoor Barça voorgoed uit de titelrace werd gestoten.