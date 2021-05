VN-Veiligheidsraad roept Israël en Palestina op wapenstilstand “volledig” te respecteren

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zaterdag Israël en de Palestijnse beweging Hamas opgeroepen om de afgesproken wapenstilstand “volledig” te eerbiedigen. Het is de eerste gezamenlijke verklaring van de VN-Veiligheidsraad sinds het begin van het Israëlisch-Palestijnse conflict op 10 mei.

“De leden van de Veiligheidsraad verwelkomen de aankondiging van een staakt-het-vuren vanaf 21 mei en erkennen de belangrijke rol die Egypte en andere landen uit de regio speelden” bij de bemiddeling, zo staat in een verklaring.

De tekst werd goedgekeurd door de Verenigde Staten, nadat er in de initiële tekst een alinea was geschrapt waarin het geweld in de regio werd veroordeeld.

Humanitaire hulp

De VS hielden tijdens het conflict meerdere verklaringen tegen, volgens diplomaten vanwege een alinea waarin Israël werd opgeroepen te stoppen met het koloniseren van Palestijns gebied. “Het is een noodzaak dat er direct humanitaire hulp naar de Palestijnse bevolking gaat en vooral in de Gazastrook”, aldus nog de Veiligheidsraad.

In de Gazastrook zijn honderden gebouwen verwoest en duizenden gebouwen beschadigd door Israëlische bombardementen. In het gebied zijn volgens de autoriteiten 232 mensen gedood, in Israël zijn 12 mensen gedood door raketten van Hamas.