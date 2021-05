Congolese vulkaan Nyiragongo plots actief

De bekende vulkaan Nyiragongo, nabij de stad Goma in het oosten van Congo, is zaterdagavond plots actief geworden.

“De hemel is rood geworden en er hangt een geur van zwavel”, zegt een inwoonster van Goma, Carine Mbala. “In de verte zien we grote vlammen uit de berg komen.” Er is tot nu toe geen lava te zien, en er werden ook geen aardbevingen gevoeld. De sirenes in de stad loeiden ook nog niet.

Sommige inwoners zouden wel al in paniek zijn en in allerijl vertrekken naar de grens met Rwanda, die vlakbij is.