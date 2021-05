Appartementsgebouw in Wommelgem beschoten: politie start onderzoek

Wommelgem - Het Antwerpse parket is een onderzoek gestart naar twee schietincidenten die de voorbije dagen hebben plaatsgevonden in Raf Verhulstlaan in Wommelgem. Een appartement werd twee nachten na elkaar onder vuur genomen. Bij het incident raakte niemand gewond. De politiezone Minos heeft het politietoezicht in de omgeving van de geviseerde woning verhoogd.

“In de Raf Verhulstlaan in Wommelgem kregen de politiediensten van de zone MINOS afgelopen donderdag omstreeks de melding binnen voor een poging diefstal in woning”, aldus het parket van Antwerpen. “Het adres betreft een appartementsgebouw met drie woningen. De interventieploeg van PZ MINOS stelde ter plaatse een kogelinslag vast. De kogel doorboorde de rolluik en het raam van de woning op de gelijkvloerse verdieping. De kogel werd door de dader afgevuurd vanop de rijbaan en kwam uiteindelijk terecht in een zetel die in de woonkamer stond.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd hetzelfde adres nogmaals getroffen. “De lokale politie werd zaterdag omstreeks 03u45 opgeroepen voor een luide knal”, aldus Lieselotte Claessens van het parket van Antwerpen. “De interventieploegen ter plaatse stelde een kogelinslag in de voordeur vast. Er werd een man opgemerkt die het schot afvuurde. Verder onderzoek wordt uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie die samen met het labo zijn afgestapt na de feiten.”

Bij de feiten raakte niemand gewond.