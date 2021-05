Swansea en Brentford spelen finale play-offs om promotie naar Premier League

Swansea City en Brentford staan op één zege van promotie naar de Premier League. Swansea speelde zondag 1-1 gelijk tegen Barnsley en dat was na de eerdere 0-1 uitzege voldoende. Brentford, dat vorig seizoen ook in de finale stond, die toen na verlengingen werd gewonnen door Fulham, schakelde Bournemouth uit door thuis met 3-1 te winnen. De heenmatch had Brentford met 1-0 verloren.