Zinedine Zidane over toekomst bij Real: “Ik zal de komende dagen met de club praten”

Zinedine Zidane, die volgens de Spaanse pers de club zou verlaten, vertelde zaterdag dat hij zijn toekomst bij Real Madrid in de “komende dagen” zou bespreken, nadat zijn club de Spaanse titel had moeten afstaan aan Atlético.

“Ik ben slechtgezind en verontwaardigd, omdat we niet hebben gewonnen,” vertelde Zidane op de persconferentie na de 2-1 overwinning van Real Madrid op Villarreal zaterdagavond. “Ik zal de komende dagen rustig met de club spreken, maar niet nu. We zullen zien in de komende dagen,” verzekerde Zidane, die het seizoen afsloot zonder prijs.

“Ik praat niet alleen over mezelf, maar over heel Real Madrid, hoe de club er volgend seizoen uit zal zien,” herhaalde Zidane. “Dit seizoen hebben we niets gewonnen. Ik ben degene die verantwoordelijk is, dat is het deel dat op mij valt,” aldus Zidane

“Atlético moet wel worden gefeliciteerd, ze verdienen het. Wie eerste is, verdient het toch altijd. Ze hebben een geweldig seizoen gespeeld,” onderstreepte Zizou nog.