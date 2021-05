Parma, met Dierckx en Busi, verlaat de Serie A met pijnlijke nederlaag

Parma, dat al tot degradatie was veroordeeld, kon op de laatste speeldag van de Serie A ook niet winnen tegen Sampdoria, het verloor met 3-0 in Genua. Bij Parma stonden Maxime Busi en Daan Dierckx in de basis. Sampdoria kon al twee keer scoren in de eerste helft via Fabio Quagliarella (20.) en Omar Colley (44.), de oud-verdediger van Racing Genk. In minuut 64 legde Manolo Gabbiadini de 3-0 eindstand vast. Parma zakt als 20e en laatste naar de Serie B. Sampdoria sluit zijn seizoen af als negende.

Genoa heeft op de laatste speeldag gewonnen in en tegen Cagliari met 0-1. Beide teams hadden niets meer te winnen of te verliezen in de competitie. Bij Cagliari werd Nainggolan na tien minuten vervangen met een blessure. Het enige doelpunt in de wedstrijd werd gescoord door Eldor Shomurodov (15.). Valon Behrami werd in minuut 83 nog van het veld gestuurd met een tweede gele kaart. Cagliari staat door de nederlaag voorlopig 16e. Genoa klimt voorlopig naar de 11e plaats. Zondag staan er nog zeven wedstrijden op de agenda in de Serie A.