Diego Simeone glundert na titel: “Na zo’n jaar kampioen worden is heel speciaal”

Atlético Madrid kroonde zich zaterdag voor de elfde keer tot kampioen van Spanje. Voor coach Diego Simeone was het zijn tweede titel als coach bij de Rojiblancos, zeven jaar na de eerste. De Argentijn benadrukte na afloop van de 1-2 zege bij Valladolid dat zijn spelers, en in het bijzonder Luis Suarez, een heel jaar alles gaven.

“Het was een moeilijk jaar, voor de hele wereld”, stak Simeone van wal. “Dat we dit seizoen met een titel kunnen afsluiten, is fantastisch. Dit betekent zoveel voor de club. Ik ben het gezicht van de club, maar achter mij wordt heel hard gewerkt, door een groot aantal mensen. Vijf of zes weken geleden heb ik met mijn fysiotherapeuten afgesproken dat we bij het groeten niet meer ‘hallo’ zouden zeggen maar ‘wij gaan kampioen worden’. En het is uitgekomen.”

“Er waren moeilijke momenten: blessures, coronabesmettingen, geen fans in het stadion. Maar we hebben 31 speeldagen op de eerste plaats gestaan. Al mijn spelers hebben alles gegeven.”

‘El Cholo’ prees vervolgens nog Luis Suarez die eind september Barcelona met slaande deuren verliet voor Atlético Madrid. “Luis is een man van eer”, aldus Simeone. “Het wantrouwen van Barcelona heeft hem gemotiveerd. Hij wilde bewijzen nog steeds mee te kunnen. Het team heeft hem meteen op zijn gemak laten voelen en hij heeft een fantastisch seizoen gehad.”

Luis Suarez zelf zei in een korte reactie op het veld “heel dankbaar te zijn voor de kans die hij kreeg bij Atlético”. “De club heeft me de kans gegeven om te laten zien dat ik nog steeds op topniveau kan presteren. Bij Barcelona geloofden ze niet meer in mij. Ik werd niet gewaardeerd en moest vertrekken. Ik ben er zeker van dat mijn vriend Lionel Messi nu blij voor me is.”