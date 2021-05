Opluchting overheerst bij AA Gent nu ze opnieuw Europa in mogen, Wouter Vrancken nederig na verlies: “Fier op de gasten”

Gent - AA Gent streed in Mechelen ruim 96 minuten als volbloed Buffalo’s. En uiteindelijk wisten de spelers van Hein Vanhaezebrouck de overwinning en het Europese ticket te bemachtigen. En zo wordt er volgend seizoen opnieuw Europees gevoetbald in de Ghelamco Arena. En dat is voor aanvoerder Vadis Odjidja ontzettend belangrijk: “Sinds ik terugkeerde, heb ik elk jaar Europees gespeeld. Dat is ook zo belangrijk voor de uitstraling van de club!”

“De opluchting is uiteraard groot”, gaf Odjidja na afloop toe. “We zijn vooral blij en tevreden dat het gelukt is. Net als in de reguliere competitie kunnen we het afdwingen op de laatste speeldag. We mogen tevreden zijn over die laatste partij en ook over vandaag. Nu beginnen we onze Europese campagne op 22 juli? Het seizoen is nog maar net gedaan. Ik ben nog niet bezig met het volgende. Dat zien we dan wel weer. Nu is het vakantie”, glimlachte de Gentenaar.

Odjidja beseft natuurlijk ook wel dat AA Gent een zeer turbulent seizoen achter de rug heeft maar als een gediplomeerde diplomaat dribbelde hij behendig om dit thema heen: “Ik ben voetballer van AA Gent en moet niet de lijnen uitstippelen. Dat is aan de mensen van het bestuur. Het was een moeilijk seizoen voor iedereen binnen de club. Zeker in het begin met heel wat trainerswissels. Nadien hakte ook Corona er hard in bij ons. Het was zeker een zwaar seizoen en uiteindelijk zijn we blij dat we toch nog iets of wat glans aan ons seizoen hebben gegeven.”

Uiteindelijk overheerste toch vooral de opluchting in het Gentse kamp en dat gevoel ventileerde ook een oprechte Odjidja: “Europees voetbal blijft ook voor mij persoonlijk belangrijk. Sinds ik terugkeerde, heb ik elk jaar Europees gespeeld. Het is voor de uitstraling van de club belangrijk. Heel wat jongens kwamen ook naar ons om Europees te spelen. Dan is het ook mooi dat we dit gehaald hebben. Nu willen we daar nu ook iets neerzetten.”

En ondanks de zege en de Europese kwalificatie beseft het Gentse boegbeeld dat het nieuwe seizoen niet lang op zich zal laten wachten: “Ik ga gewoon even genieten van vakantie maar ook wel wat werken. Vorige zomer viel ik geblesseerd uit in de laatste oefenmatch en nadien sukkelde ik wat. Nu wil ik graag een goede voorbereiding afwerken. Momenteel is alles ok hoor. Maar het waren natuurlijk wel heel veel duels op korte tijd, dat is voor iedereen zwaar.”

Vanhaezebrouck zeer blij over Bezus

“Nee, hij is nu nog niet einde contract hoor”, grijnsde Hein Vanhaezebrouck toen de contractstatus van Roman Bezus na afloop van de zege in Mechelen ter sprake kwam. De 30-jarige middenvelder gaat komende zomer zijn laatste contractjaar in bij AA Gent. En dan wordt er traditiegetrouw al eens gebabbeld over de toekomst van de betrokken speler. “Ik ben geen makelaar. Dus daar ga ik me niet over uitspreken, dat bespreek ik enkel intern”, hield HVH de boot evenwel af.

Maar hij was wel heel gul met lovende commentaar over zijn Oekraïense middenvelder: “We zullen zien of Roman blijft. Als de speler en de club weten wat ik wil, is dat genoeg. Hij speelde heel goede play-offs. Zeker vandaag was hij echt straf. Op vrijdag kon hij maar twee minuten trainen. Want tegen Standard incasseerde hij een flinke impact op zijn nek en rug. Hierdoor kon hij dus niet trainen en onze dokter zei me: reken er maar niet maar op dat Roman kan spelen. Maar hij gaf aan dat hij het toch wilde proberen. Chapeau voor die gast. Hij heeft zoveel mentaliteit en karakter getoond.”

“Hij was vandaag gewoon de beste man bij AA Gent” liet HVH er geen twijfel over bestaan. “Hij scoort bewust. Die hoge bal van Andreas (Hanche-Olsen) was dan wel eigenlijk een flankwissel maar zijn kopbal: dat was heel bewust want hij voelde dat de doelman uitkwam en dat hij de bal met een lob over Thoelen moest koppen. Zijn afwerking was echt knap. Chapeau!”

Teleurstelling bij KV Mechelen

Een beteuterde Sandy Walsh raapte zijn moed bij elkaar om een reactie te geven namens KV Mechelen, maar hij kon zijn logische teleurstelling moeilijk verbergen. “We kennen het verhaal van KV Mechelen dit seizoen. Als je ziet van hoe ver we dit seizoen komen, om dan nog op de slotdag voor een Europees ticket te spelen. Verliezen is nooit leuk, maar nu is de teleurstelling wel erg groot”, verwoordde de verdediger zijn gevoelens.

KV Mechelen speelde geen topmatch en moest zijn meerdere erkennen in AA Gent, dat via treffers van Bezus en Tissoudali de drie punten pakte. “We kwamen vandaag nooit in ons spel, de combinaties kwamen er niet uit. De opeenstapeling van wedstrijden, het feit dat we met een nieuwe formatie speelden... Nieuwe jongens inpassen is nooit makkelijk. Jammer, want we weten hoeveel pijn we ze normaal kunnen doen. We moesten echter op een andere manier spelen, waardoor het niet gelukt is een gelijkspel of winst binnen te halen.”

Op de vraag of hij toch met enige trots terugblikt op het voorbije seizoen, is Walsh kort. “We mogen trots zijn op wat we dit seizoen alsnog neergezet hebben, maar op dit moment overheerst de teleurstelling.

Vrancken feliciteert Vanhaezebrouck

Net als zijn spelers was Wouter Vrancken uiteraard ontgoocheld over het gemiste Europese ticket, al startte hij met zijn collega Hein Vanhaezebrouck te feliciteren. “Proficiat aan mijn collega voor het Europese ticket”, vatte hij aan. “Ik volg hem in zijn analyse. In de eerste helft hebben we te veel weggegeven. Ook leden we in de omschakelmomenten te vaak balverlies. In de tweede helft deden we het beter en was er meer stabiliteit. Jammer van de tegendoelpunten.”

Overigens vond Vrancken net als Vanlerberghe dat Bezus rood had moeten krijgen voor natrappen. “Voor mij is dit altijd rood. Zijn reactie nadien van ‘ik heb niets gedaan’, zegt alles. Hij wist dat hij iets gedaan had.”

Ondanks het gemiste Europese ticket was er toch ook een grote trots over wat zijn team dit seizoen gepresteerd heeft. “Ik ben fier op de gasten”, besloot hij. “Niet alleen over hun hele seizoen, maar ook over hun match vandaag tegen een sterke tegenstander. Ze zijn tot de laatste seconde blijven vechten. De ontgoocheling in de kleedkamer was na afloop erg groot. Dat toont hoe professioneel ze met hun vak bezig zijn en hoe goed ze aan elkaar hangen. We moeten proberen de ontgoocheling door te spoelen door het goede van dit seizoen naar boven te brengen. Dat moet overheersen op het mindere.”