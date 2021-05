Veertienjarige jongen overleden bij ongeval tijdens titelviering Atlético Madrid

Een veertienjarige jongen is zaterdagavond ongelukkig om het leven gekomen bij de titelviering van Atlético Madrid.

Het drama vond plaats in een busje bij het binnenrijden van een ondergrondse parking dichtbij de festiviteiten. De jongen hing half uit de wagen toen die de parking inreed. Hij raakte met zijn hoofd vol een muur. De hulpdiensten probeerden hem een uur lang te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Op het moment van het ongeval waren zo’n 2.000 feestende Atlético-supporters samengekomen op het Neptunus-plein om de elfde landstitel van hun club te vieren. Het is de gewoonte van de fans van Atlético Madrid om in de fontein te baden wanneer de ploeg een titel wint. De politie probeerde de fontein in de stad wel te barricaderen, maar sloot het verkeer niet af waardoor veel auto’s het plein opreden, vaak toeterend.

“Het is een beetje een vreemde viering. We konden het niet vieren zoals gewoonlijk, in het stadion, omringd door alle fans. We gaan het vieren met een beetje angst, voorzichtig en met het masker op,” vertelde Pablo Diaz, een 22-jarige fan in de buurt van de Neptunus fontein, aan AFP.

Foto: REUTERS

Bij de 2-1 overwinning van Atlético in Valladolid, ten noordwesten van Madrid, verzamelden zich ook honderden fans buiten het Jose Zorrilla-stadion. Toen het laatste fluitsignaal klonk, vierden enkele spelers samen met de fans de titel, waarbij Jan Oblak door de fans omhoog werd gedragen.

Atlético houdt zondag om 18.00 uur een parade in het centrum van Madrid en ontvangt om 19.45 uur, in het Wanda Metropolitano, de Spaanse kampioenentrofee uit handen van de burgemeester van de hoofdstad, Jose Luis Martinez Almeida, en de president van de regio Madrid, Isabel Diaz Ayuso.