Tumult aan zijlijn en debutant AA Gent in tranen na opmerking van Fred Vanderbiest: “Heeft hij geen eten gekregen of wat?”

De gemoederen liepen hoog op in en na de wedstrijd KV Mechelen-AA Gent. Aanleiding was een opmerking van Fred Vanderbiest aan het adres van de Gentse invaller Emeka: “Heeft hij geen eten gekregen?” De Nigeriaan zat in tranen in de kleedkamer, Vanderbiest vond de commotie overdreven.

Het tumult na het laatste fluitsignaal tussen KV Mechelen en AA Gent loog er niet om. Hein Vanhaezebrouck versus Fred Vanderbiest, die op zijn beurt Vadis Odjidja wilde aanvliegen. Wat was er aan de hand? “Er zijn dingen gezegd die niet op een voetbalveld thuishoren, noch in de maatschappij”, zei de aanvoerder van AA Gent. “Misschien moet je eens aan die persoon vragen of hij het wil herhalen maar ik denk niet dat hij dat durft. Dat zegt genoeg. Achteraf kwam hij zeggen dat het zo niet bedoeld was en in een andere context moest worden geplaatst maar in mijn ogen was het absoluut wél racistisch. Maar ik ga zijn woorden hier niet herhalen.”

Fred Vanderbiest durfde zijn woorden wel herhalen. De assistent-trainer van KV Mechelen, riep iets naar Chinonso Emeka, de Nigeriaanse debutant van AA Gent, toen die Lucas Bijker na een duel tegen de grond werkte. “Ik riep: Heeft hij geen eten gekregen of wat? Racistisch is dat niet bedoeld. Ik zeg dat tegen iedereen. Als iemand fors in duel gaat, zeg ik dat. Heb je geen eten gekregen? Ik stond die jongen achteraf op te wachten om hem in het Engels uit te leggen wat ik gezegd heb. Maar ik mocht er niet bij. Ik heb met Vadis gepraat. En dan die show? Misschien zijn ze gefrustreerd om hun slechte wedstrijd en willen ze dat zo verdoezelen. Boterberg, de vierde ref, stond naast mij. Normaal is dat rood en zeven weken geschorst, hè. Ik ben helemaal geen racist. Waarom die jongen dan stond te wenen? Omdat ze er bij Gent een schepje bovenop hebben gedaan.”

Emeka in tranen

Ook zijn trainer, Wouter Vrancken, stond achter zijn assistent. Nochtans was Hein Vanhaezebrouck duidelijk: “Mocht een van mijn assistenten ooit zoiets zeggen, ik zou er niet meer mee werken. Ik stel een jongen op die voor het eerst in Europa mag spelen. Dat had een feest moeten zijn maar het was een drama. Die jongen zat te wenen. Ik heb er drie keer tegen proberen te spreken maar ik kan hem niet doen stoppen met wenen. Het is een heel verstandige jongen en hij weet maar al te goed waar het over gaat.”

Odjidja vond het “triestig” dat de vierde ref niets ondernam. Vanhaezebrouck ging meteen na de opmerking naar Jan Boterberg. “Iedereen had het gehoord. De vierde ref stond zeker tien meter dichter. Die zei dat hij niets kan doen als hij niets gehoord heeft. Het Referee Department moet nieuwe scheidsrechters aanstellen. Met mensen die doof zijn kan je geen wedstrijden fluiten.”