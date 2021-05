Jan Oblak, die zaterdag met Atlético Madrid de Spaanse landstitel veroverde, volgt Thibaut Courtois op op de erelijst van de Trofeo Zamora, de prijs voor de doelman in Spanje die het minste goals slikte.

De 28-jarige Sloveen moest zich in 38 matchen slechts 25 keer omdraaien. In 18 wedstrijden hield hij zijn netten schoon. Voor Oblak is het zijn vijfde Trofeo Zamora. Hij evenaart daarmee het record van Antoni Ramallets en Victor Valdés.