21 hardlopers omgekomen door onweer in China

In het noordwesten van China zijn 21 mensen om het leven gekomen toen een onweer losbarstte boven een ultraloop in de bergen. Dat heeft het officiële persbureau Xinhua zondag meegedeeld.

“Extreem slecht weer trof de regio tijdens de wedstrijd”, zo meldde Xinhua. De hardlopers waren zaterdag omstreeks 13 uur lokale tijd ongeveer 20 tot 30 kilometer ver in de race toen ze op grote hoogte te maken kregen met hagel, ijzel en harde wind. De temperatuur nam een forse duik.

De wedstrijd nabij de stad Baiyin is meteen stopgezet. Meer dan zevenhonderd reddingswerkers werden opgetrommeld om naar de deelnemers te zoeken. 151 lopers zijn levend teruggevonden, zo verklaarde een functionaris van de stad Baiyin zondag op een persbriefing.

De loopwedstrijd over een afstand van 100 kilometer vond plaats in het Stenen Woud, een natuurgebied met adembenemende rotsformaties dat vaak wordt gebruikt als decor voor films en tv-uitzendingen. Het gebied ligt in de noordwestelijke provincie Gansu, een van de armere regio’s van China. De provincie is in het verleden al dikwijls getroffen door dodelijke aardbevingen en overstromingen.