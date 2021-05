Congolese regering beveelt evacuatie van Goma na vulkaanuitbarsting

De Congolese regering heeft zaterdagavond de evacuatie van de oostelijke stad Goma bevolen na de uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo. Intussen heeft in het oosten het land een stroom lava de luchthaven van Goma bereikt. Dat heeft een verantwoordelijke van het Virungapark gemeld.

“Het evacuatieplan van de stad Goma is geactiveerd”, kondigde minister van Communicatie Patrick Muyaya op twitter aan. De beslissing werd aangekondigd na een spoedbijeenkomst van de regering. “De regering bespreekt noodmaatregelen”, zo voegde hij toe.

De Nyiragongo is zaterdagavond tot uitbarsting gekomen. Eerst leek er enkel lava naar het oosten in de richting van Rwanda te stromen, maar intussen heeft de lavastroom ook Goma bereikt, een stad die twee miljoen inwoners telt. “De situatie is erger geworden”, zo meldt de verantwoordelijke van het nationale park in een boodschap aan het personeel die het Franse persbureau AFP kon inkijken. Hij bevestigt dat er lava in de richting van Goma drijft. “De lavastroom heeft nu de luchthaven bereikt en zal logischerwijs verder dalen naar het Kivumeer”, stelt hij.

De uitbarsting ontketende paniek onder de lokale bevolking. Duizenden mensen zijn op de vlucht, met de auto of te voet. “Er zijn veel mensen op de weg, veel auto’s,”, zo getuigde een inwoner aan het Franse persbureau AFP. De regering heeft de evacuatie van Goma bevolen. De bevolking vluchtte massaal naar het westen, richting Masisi, of naar buurland Rwanda. Daar zijn volgens de openbare televisie in Kigali al minstens 3.000 mensen aangekomen.

(Lees verder onder de foto’s)

Mensen zijn op de vlucht na de uitbarsting van de Nyiragongo Foto: AFP

Foto: REUTERS

Gelijkenissen met uitbarsting van 2002

De vorige uitbarsting van de Nyiragongo, meer dan 3.000 meter hoog, dateert van 2002. De uitbarsting kostte aan meer dan honderd mensen het leven. Zowat het hele oostelijke deel van de stad werd toen bedekt door lava, incusief de helft van de piste van de luchthaven. De lava stroomde toen langzaam naar de stad, sneed die in twee en stroomde uiteindelijk in het Kivumeer.

Ook volgens Mahinda Kasereka van het vulkanologische waarnemingscentrum in Goma volgt de lavastroom de route van 2002. De lava drijft naar de grootstad, maar de stroom vertraagt. Hij riep de bevolking op om “waakzaam” te blijven. De dodelijkste uitbarsting was er in 1977, toen meer dan 600 mensen om het leven kwamen.

Op twitter heeft president Félix Tshisekedi aangekondigd dat hij zijn bezoek aan Europa staakt en zondag naar het land terugkeert om toe te zien op de coördinatie van de hulpverlening aan de bevolking.

Foto: AP