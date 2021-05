Een honderdtal mensen trok zaterdagmiddag door de gietende regen langs de grens van het Nationaal Park Hoge Kempen om steun te betuigen aan de voortvluchtige terreurverdachte Jürgen Conings. “De manier waarop hij het nu doet is misschien niet goed, maar hij durft zich tenminste te verzetten.”

In de chatgroep ‘Als 1 achter Jurgen’ op de berichtendienst Telegram was in de loop van vrijdag het idee ontstaan om een mars te organiseren om de voortvluchtige militair Jurgen Conings een hart onder ...