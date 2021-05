Joden kunnen Tempelberg in Jeruzalem weer bezoeken

De Tempelberg in Jeruzalem is zondag, na een drietal weken, weer geopend voor joodse bezoekers. De heilige plaats was tijdens de ramadan, de vastenmaand van de moslims, voor joden gesloten wegens de zware confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen.

De Tempelberg - door moslims al-Harem al-Sharif genoemd - met de Rotskoepel en de al-Aqsamoskee is de op twee na heiligste plek in de islam. De plaats is ook heilig voor de joden omdat er vroeger twee joodse tempels stonden. De Klaagmuur is er een overblijfsel van.

Het was onder meer op de Tempelberg dat het begin mei tot confrontaties kwam tussen Palestijnse betogers en de Israëlische politie. De oplopende spanning in Oost-Jeruzalem escaleerde en leidde tot een militair conflict waarbij de Palestijnse beweging Hamas bijna twee weken lang raketaanvallen uitvoerde op Israël, dat antwoordde met zware bombardementen op de afgesloten Gazastrook.

Sinds vrijdag is er een wapenstilstand in het conflict tussen Palestijnen en Israël. Enkele uren na het staakt-het-vuren kwam het op de Tempelberg wel nog tot confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen. Daarbij zouden volgens Palestijnse hulpdiensten een vijftiental gewonden zijn gevallen nadat de politie onder meer rubberkogels had ingezet.