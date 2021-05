Kapitein Atlético Madrid viert feest met de buren, Luis Suarez in tranen na behalen van de titel

De ontlading was gisteren groot bij spelers en fans van Atlético Madrid na het behalen van de landstitel op de slotspeeldag. Kapitein Koke werd opgewacht door zijn buren en toonde hen niet zonder enige trots de kampioenschapstrofee. Ook voor topschutter Luis Suarez werd het een emotionele avond.

Bij de Spaanse titel hoort ook een trofee. En die bleef gisteren in het bezit van kapitein Koke. Die werd thuis opgewacht door zijn buren, wat leidde tot warme taferelen. Koke, op slippers en nog in zijn spelersoutfit, toonde hen niet zonder trots de kampioenschapstrofee. De echtgenote van de 29-jarige middenvelder legde de aankomst vast op video, beelden die even later al viraal gingen.

BIENVENIDO A CASA CAPITÁN ?????????? pic.twitter.com/Q6es9bNUBX — BEATRIZ ESPEJEL (@BEATRIZESPEJEL) May 22, 2021

Suarez in tranen

Ook voor Luis Suarez werd het een emotionele avond. De 34-jarige spits werd afgelopen zomer door Barcelona bij het huisvuil gezet maar speelde nu een cruciale rol in het succesverhaal van Atlético. Met zijn 21, vaak beslissende doelpunten was de Uruguayaan een van de sleutelspelers. Een duidelijk geëmotioneerde Suarez barstte na afloop in tranen uit terwijl hij met zijn familie aan het facetimen is. Suarez, een goede maat van Leo Messi, heeft alvast zijn gram gehaald tegenover zijn ex-werkgever.