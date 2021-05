Criminoloog over Jürgen Conings: “Hij heeft dit in scène gezet alsof het een film is”

De modus operandi van Jürgen Conings suggereert dat hij op voorhand had gepland, dat zegt Michaël Dantinne, criminoloog aan de Universiteit van Luik. Volgens de criminoloog kan er zelfs gesproken worden van “scenarioschrijven”. Dat vertelt hij zondag aan RTL Info.

“Het feit dat hij afscheidsbrieven gestuurd heeft, zijn liefde verkondigde aan zijn vrienden, zei dat hij ervoor gezorgd had dat hij “het huis schoongemaakt hadden zodat er geen dingen gevonden konden worden” en zijn militaire eretekens op het graf van zijn ouders achterliet is een soort van script. Iets dat niet zo ver af ligt van de dingen die we in bepaalde films zien”, legt de criminoloog uit. Volgens Dantinne heeft Conings alles goed uitgedokterd en moeten we ons vooral de vraag stellen over “hoe ver hij heeft nagedacht” en “in hoeverre hij valse leads (aanknopingspunten, red.) heeft kunnen creëren”.

LEES OOK. “Als je deze brief krijgt, weet je dat er iets niet klopt.” Dit staat in afscheidsbrief van Jürgen Conings

“Hij is momenteel de hoofdrolspeler van deze film, een effect dat het gevolg is van alle schijnwerpers die op hem gericht zijn. Hij is nu de held van de film die hij aan het schrijven is”, zegt de criminoloog. Conings zou zich dus een heel filmscenario kunnen voorstellen. Alleen is de vraag dan of die verloopt zoals verwacht. “Dat is een vraag die we ons moeten stellen: zijn er valse leads en geniet hij ervan om met de voeten van de veiligheidsdienst te spelen? Of had hij een vastomlijnd scenario dat niet mogelijk was om te realiseren”, vraagt Dantinne zich af. “Het is op dit moment moeilijk te zeggen. We worden niet geconfronteerd met iemand die totaal impulsief of irrationeel zou zijn. Was dat wel zo geweest, dan hadden we hem al gevonden”, klinkt het nog.

LEES OOK. Waar zit Jürgen Conings? Dit zijn de zes pistes waarmee politie rekening houdt