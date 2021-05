Politie onderschept zwaarbewapend commando in buurt van woning Bart De Wever

Borgerhout - Bij een spectaculaire actie van het Snelle Responsteam (SRT) van de Antwerpse politie is zaterdagavond een tot de tanden toe gewapend commando onderschept op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout. In de twee wagens die werden klemgereden, zaten vijf verdachten die in het bezit bleken te zijn van twee doorgeladen handvuurwapens én een kalasjnikov.

Aanvankelijk werd rekening gehouden met een mogelijke aanslag tegen de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, die al enkele weken zwaar bewaakt wordt omdat de onderwereld een prijs op zijn hoofd heeft gezet, maar die met die piste werd inmiddels verlaten.

De inzittenden zouden banden hebben met een motorbende, die verwikkeld zou zijn in een conflict in het criminele milieu. De vijf verdachten werden gearresteerd. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie.