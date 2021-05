Heeft Jürgen Conings de speurders zand in de ogen gestrooid met afleidingsmanoeuvre?

Wáár zit Jürgen Conings? De voortvluchtige militair is al bijna een week spoorloos. Maar nu is hij officieel een terreurverdachte en wordt hij internationaal opgespoord. Het lijkt er steeds meer op dat de bossen in de Hoge Kempen een afleidingsmanoeuvre waren. De speurders hebben intussen het geweer van schouder veranderd.