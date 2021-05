Grote bosbrand nabij Athene bijna onder controle

De grote bosbrand in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is bijna onder controle. “Het is een kwestie van enkele uren alvorens de brand volledig onder controle zal zijn”, zo heeft brandweerwoordvoerder Vassilis Vathrakogiannis zondag gezegd aan het Griekse persagentschap ANA.

De brand brak woensdag uit in het beschermd natuurgebied Geraneia, enkele tientallen kilometers ten westen van Athene. Hij richtte er een “immense ecologische ravage” aan. Meer dan 55 vierkante kilometer dennenbos is verwoest. Een tiental woningen raakte ook beschadigd of werd vernield, maar er vielen geen menselijke slachtoffers.

Meer dan 270 brandweerlui, met steun vanuit de lucht en van militairen, waren zondag nog in de weer om het vuur te bestrijden. Het was de eerste grote brand in Griekenland dit jaar. “Dit is een van de zwaarste branden van de afgelopen 20 à 30 jaar, zo vroeg in het seizoen”, zei brandweercommissaris Stefanos Kolokouris zaterdag al. De Griekse regering heeft financiële hulp beloofd voor wie zijn huis, vee of landbouwgrond verloor.