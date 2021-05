Vrouw uit Charleroi opgepakt voor poging doodslag

Een vrouw uit Charleroi is zaterdagavond van haar vrijheid beroofd na een poging tot doodslag op haar partner. Dat bevestigt het parket van Charleroi zondag. De verdachte heeft het slachtoffer meerdere keren gestoken tijdens een echtelijke ruzie. Ze wordt in de loop van zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De politie werd zaterdagavond rond 21.10 uur opgeroepen om in te grijpen in de rue de la Broucheterre in Charleroi. Een man werd meerdere keren neergestoken door zijn partner. “Het slachtoffer zou snel het ziekenhuis mogen verlaten. Het zou gaan om oppervlakkige verwondingen en zijn leven is niet in gevaar”, aldus het parket van Charleroi, dat zondagochtend ter plaatse kwam.