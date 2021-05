Cabine van kabelbaan stort neer bij Lago Maggiore in Italië: 9 doden, 2 kinderen in levensgevaar

In de buurt van het Lago Maggiore in Noord-Italië is een cabine van een kabelbaan gevallen waarbij volgens de Italiaanse media minstens 9 mensen overleden zijn. Twee kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de Italiaanse media stortte de cabine omstreeks 13 uur naar beneden. Het ongeval gebeurde op 300 meter van de top die bijna 1.500 meter hoog is. Er waren elf mensen aan boord van de cabine. Twee kinderen zouden met de ziekenwagen naar het ziekenhuis zijn gebracht in Turijn. Volgens de krant Corriere Della Serra worden de reddingsinspanningen bemoeilijkt door het feit dat de cabine in een bebost gebied viel. Doordat de plek zo moeilijk te bereiken is, viel een voertuig van de brandweer om, er zijn geen gewonden gemeld.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval met de kabelbaan is kunnen gebeuren, de Italiaanse krant La Repubblica spreekt over “een mogelijk falen van de kabel”. “De cabine van de kabelbaan viel van een relatief hoog punt en belandde in de buurt van een groot bos. Het ziet ernaar uit dat de cabine helemaal verwoest is, wat aanduid dat de val duidelijk significant was”, zegt Walter Milan van het reddingsteam aan Rainews 24.

Toe door corona

De kabelbaan vertrekt vanuit Stresa , aan de Piemontese oever van het Lago Maggiore en bereikt een berg met uitzicht op de top een panoramisch punt op ongeveer 1.500 meter boven zeeniveau. Het is een populaire bestemming voor toeristen, zowel in de zomer als in de winter. Na de tweede lockdown, op 24 april, werd de kabelbaan heropend. In 2016 werd het voor het laatst gerenoveerd. De kabels werden onderzocht door middel van röntgenonderzoek om de dichtheid ervan te verifiëren. Ook de cabines werden uiteengehaald om na te kijken en er werden in de cabines camera’s geïnstalleerd. De cabines hebben een capaciteit van 40 mensen, in de neergevallen cabine waren 11 mensen aanwezig.