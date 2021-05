Verbijstering na hardloopdrama met 21 doden China: sporters stuurden video’s met noodkreten

Woede en verbijstering overheersen na een gruwelijk uit de hand gelopen ultraloop in China waarbij zeker 21 mensen om het leven kwamen door extreme weersomstandigheden. Burgemeester van de Chinese stad Baiyin, Zhang Xuchen is namens de organisatie van de loop diep door het stof gegaan om excuses aan te bieden. „Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers.”

Bij aanvang van de 100 kilometer lange hardlooprace in de noordwestelijke Chinese provincie Gansu scheen de zon nog. Daardoor begonnen veel kandidaten met een t-shirt en korte broek aan de route. Tegen het middaguur sloeg het weer echter om en zorgden hagel, ijzel en harde wind voor een spectaculaire daling van de temperatuur in het berggebied.

Bevroren tong en gevoelloze vingers

De organisatie van het hardloopevenement ontving plots allerhande video’s met noodkreten van deelnemende hardlopers die kampten met ernstige onderkoelingsverschijnselen. “Ik kon mijn vingers niet meer voelen en ook mijn tong leek bevroren”, vertelde een deelnemer die het overleefde achteraf tegen een lokaal nieuwsmedium. Hij wachtte samen met vijftig andere mensen in een houten hutje dicht bij de route op hulp.

Samen met de lokale autoriteiten zette de organisatie een reddingsactie op het getouw met 700 hulpverleners die tot diep in de nacht op zoek gingen naar de andere, vermiste kandidaten. Zondagochtend meldden de lokale autoriteiten dat 151 deelnemers veilig waren teruggevonden, maar dat zeker 21 mensen zijn overleden en nog enkele hardlopers worden vermist.

Vingers in de mond

Een andere deelnemer heeft zijn ervaring achteraf in een blogpost opgeschreven en gepubliceerd terwijl de reddingsactie nog vol op gang was. “Ik heb meerdere keren aan deze race meegedaan. Het probleem dit weekend was het extreme weer. Er is een stuk waar je met handen en voeten moet klimmen. Terwijl ik aan de klim begon, keerde iemand terug. Hij zei dat het daarboven te koud werd. Ik dacht bij mezelf, moet ik nu stoppen, mijn inschrijvingsgeld verspillen én geen kans meer maken op het prijsgeld?”

Als de blogger uiteindelijk zijn vingers niet meer voelt en het zelfs niet meer helpt om ze in zijn mond te steken, besluit hij dan toch te stoppen met de race en naar beneden te klimmen. “Stapje voor stapje, heel voorzichtig. Ik voelde mij duizelig worden en moest al mijn aandacht erbij houden om niet flauw te vallen.” Hij heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen en is als een van de eerste door hulpverleners naar een hotel gebracht. “Andere mensen die gered waren, vertelden me dat ze kandidaten op de route op de grond zagen liggen. Maar dat ze hen niet konden redden, omdat ze amper de energie hadden om zichzelf in veiligheid te brengen.”

Noodplan?

Op Chinese sociale media heerst woede over het hardloopdrama in Gansu. Mensen vragen zich af waarom de organisatie het evenement heeft laten doorgaan, aangezien een ernstige daling in temperatuur was voorspeld. “Waarom heeft de overheid niets met die weersvoorspellingen gedaan?” aldus een gebruiker op Weibo, het Chinese Facebook. “Zelfs als de weersomstandigheden niet waren voorspeld, zou er toch een noodplan moeten klaarliggen?”, meent een ander. In hardloopgroepen op WeChat reageren mensen verslagen op het nieuws en wordt er meegeleefd met de familie van de slachtoffers.

Stimuleren om meer te sporten

De route van de ultraloop loopt door een gebied in de bergen, op een hoogte van twee kilometer. De marathon wordt sinds 2018 jaarlijks op dezelfde plek georganiseerd en begon als een initiatief om mensen te stimuleren meer te sporten. Dit jaar hadden 10.000 mensen zich opgegeven voor het evenement dat uit drie categorieën bestaat: de beginners, de 21 kilometer en de 100 kilometer.

Burgemeester Zhang Xuchen heeft zijn medeleven betuigd en aangekondigd dat er een onderzoek komt naar de toedracht van het drama.