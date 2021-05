Franse regering bevestigt gijzeling van Franse journalist in Mali

De Franse journalist Olivier Dubois, die begin april verdween in Mali, wordt gegijzeld door jihadisten. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zondag verklaard. “Alles wijst erop dat hij de gijzelaar is van een jihadistische groepering”, zo zei de minister.

Dubois maakte zijn ontvoering zelf bekend in een video die begin mei werd verspreid op sociale media. In de video van ongeveer 20 seconden zei de journalist dat hij op 8 april in Gao werd ontvoerd door leden van de islamistische terreurgroep Nusrat al-Islam, die gelinkt is aan al-Qaida. Hij richtte zich tot zijn familie, vrienden en de Franse autoriteiten “opdat ze alles in hun macht doen om mij vrij te krijgen”. De Franse regering bevestigde toen alleen de “verdwijning” van Dubois.

De 46-jarige Fransman is een zelfstandige journalist die werkte voor verscheidene media, waaronder nieuwszender France24 en de krant Libération. Hij woont sinds 2015 in Mali. “We zetten zoals elke keer de nodige middelen in”, zei Le Drian zondag nog. “Het is ons vaak gelukt”, ook al “duurde het soms lang”. Er was sinds oktober 2020 geen Franse gijzelaar meer wereldwijd. Toen werd Sophie Pétronin vrijgelaten. Zij was eind 2016 gekidnapt, ook in Gao.