Na tekort koekjes en chips: Delhaize-uitbaters eisen compensatie voor lege winkelrekken

De zelfstandige uitbaters van Delhaize-supermarkten in ons land eisen een financiële compensatie van Delhaize voor de vele lege rekken in hun winkel. “De leveringsproblemen blijven maar aanslepen”, zegt sectorfederatie Buurtsuper.be.

Delhaize kampt in verschillende winkels met meters aan lege rekken “na technische, logistieke problemen begin deze maand”. Delhaize – dat zich verontschuldigt bij haar klanten – zei zaterdag dat de beleveringsproblemen over 2 weken zijn weggewerkt. Er is in de getroffen winkels vooral een tekort aan koffie, ontbijtgranen, koekjes en chips.

Maar ook de winkeluitbaters zelf – “meer dan de helft van de ruim 700 Delhaize-winkels wordt door zelfstandigen uitgebaat” – zijn de leveringsproblemen spuugzat.

Verlengde weekends

“De problemen slepen eigenlijk al zo’n 2 jaar aan, van bij de ingebruikname van een quasi volledig geautomatiseerd nieuw magazijn in het Oost-Vlaamse Ninove”, zegt Luc Ardies van sectorfederatie Buurtsuper.be.

“Vooral op piekmomenten – bijvoorbeeld in periodes van verlengde weekends – slaagt Delhaize er niet in om de winkels voldoende te bevoorraden. Met de voorbije week zelfs lege rekken in tal van winkels. Normaal proberen we zulke problemen discreet met de directie uit te klaren, maar nu lijkt de toestand te escaleren en worden er op sociale media zelfs beelden gedeeld van lege rekken.”

Bewijzen verzameld

Buurtsuper – dat begin dit jaar tijdens een overleg met Delhaize nog de belofte kreeg dat de aanhoudende leveringsproblemen snel opgelost zouden geraken – vraagt nu van Delhaize een financiële compensatie voor het omzetverlies dat de zelfstandige uitbaters lijden.

Om de Delhaize-directie met de neus op de feite te kunnen drukken, verzamelt Buurtsuper.be sinds een tijdje bewijzen van de leveringsproblemen. Zelfstandige Delhaize-uitbaters kunnen via een speciale website aan Buurtsuper.be doorgeven welke producten ze niet geleverd kregen, of niet konden bestellen.