Al duizenden gevallen van dodelijke schimmel in India, opvallende link met coronavirus

In India zijn al meer dan 8.800 gevallen gemeld van de dodelijke “zwarte schimmel”. Normaal gezien sterft zo’n 50 procent aan de ziekte en wie overleeft kan meestal enkel gered worden door het oog te verwijderen. Wat artsen nu vooral zorgen baart, is het feit dat het vooral herstellende Covid-patiënten zijn die met de ziekte te maken krijgen.

Duizenden herstelde en herstellende Covid-patiënten zijn intussen al besmet met de zwarte schimmel – ook bekend als mucormycosis – in India. De ziekte wordt veroorzaakt door blootstelling aan mucor-schimmel, die vaak wordt aangetroffen in de bodem, lucht en zelfs in de neus en het slijm van mensen. Het verspreidt zich door de luchtwegen en tast de gezichtsstructuren aan. Soms moeten artsen het oog operatief verwijderen om te voorkomen dat de infectie de hersenen bereikt.

Volgens artsen zou er een mogelijke link kunnen zijn met de steroïden die gebruikt worden om patiënten die corona hebben te behandelen. Rond dag 12 en dag 18 van de herstelling zou de ziekte vooral lijken toe te slaan, dat vertellen dokters aan BBC. Er wordt in India gevreesd dat veel mensen op het platteland steroïden hebben gekregen tegen Covid en hierdoor meer mensen de ziekte zullen krijgen.

Vijftig procent van de besmettingen gebeuren in de Westelijke statenGujarat en Maharashtra, minstens 15 andere staten hebben tussen de acht en 900 gevallen gemeld. Nu het aantal blijft stijgen wordt de ziekte nu ook officieel beschouwd als een epidemie. Volgens dokters zouden de nieuw geopende afdelingen voor de behandeling van patiënten met de schimmel in heel het land al bijna vol zitten.

Wie overleeft kan meestal enkel gered worden door het oog te verwijderen Foto: AP

“Meer dan 80 procent van de patiënten moet onmiddellijk worden geopereerd”, vertelde dokter Pandey, hoofd van de medische afdeling van het Maharaja Yeshwantrao ziekenhuis in de Indiase stad Indore. “Er zijn elf afdelingen opgezet met in totaal 200 bedden. Deze toename van het aantal patiënten hadden we niet verwacht. Vroeger zagen we slechts één of twee gevallen per jaar.” In Indore alleen al zouden er minsten 400 mensen ziek zijn.

Diabetes

Volgens de arts is de schimmelinfectie ook uitdagender dan Covid-19, want als patiënten niet op tijd en goed behandeld worden, kan het sterftecijfers zelfs oplopen tot 94 procent. Volgens Panday is de meerderheid van de patiënten die hersteld zijn van Covid-19 mannelijk. De meesten werden behandeld met steroïden en ze hadden allemaal onderliggende aandoeningen, voornamelijk diabetes.

Een studie, gevoerd door vier Indiase artsen, toonde aan dat van de 100 gevallen, 79 mannen waren. 83 mensen hadden ook diabetes. Ook een ander onderzoek van twee ziekenhuizen in Mumbai bevestigen het nieuws dat vooral mensen met diabetes getroffen worden.