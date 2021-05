Na een week is er nog altijd geen spoor van de gezochte militair Jürgen Conings. Ondertussen zit viroloog Marc Van Ranst met zijn gezin de situatie verder uit in een safehouse. “We zien het als een vakantie met heel slecht weer”, zegt hij.

Jürgen Conings is nog steeds niet gevonden en dat is meer dan vervelend voor viroloog Marc Van Ranst. Samen met zijn vrouw en zoon zit hij nog steeds in een safehouse omdat hij geviseerd werd door de ...