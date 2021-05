Fans van Club Brugge wachten massaal spelersbus op voor allerlaatste wedstrijd van seizoen

Kersvers kampioen Club brugge speelt vanavond zijn allerlaatste wedstrijd van het seizoen tegen naaste achtervolger KRC Genk. Ondanks de felle kritiek op het titelfeest na de beslissende wedstrijd in Anderlecht, daagden de Brugse fans opnieuw massaal op om de spelersbus te verwelkomen.

Ongeveer 1.500 a 2.000 man zakten af naar de Platse in Brugge, de sfeer vooraf was al uitgelaten, en dan moest de spelersbus nog toekomen. Opvallend was wel dat deze keer de meeste fans wél een mondmasker droegen.

