Na het 3-3 gelijkspel tegen kersvers kampioen Club Brugge voert Vincent Kompany één wijziging door in zijn elftal. Francis Amuzu komt in de ploeg ten nadele van Ashimeru, die tegen Club opnieuw bleekjes was en al bij de rust gewisseld werd. Bij Antwerp starten in vergelijking met de zware nederlaag tegen Genk drie nieuwe namen. Lamkél Zé, Pieter Gerkens en Dylan Batubinsika komen in de ploeg ten nadele van Koji Miyoshi, Alexis De Sart en Jordan Lukaku.