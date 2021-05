Kevin De Bruyne is bij terugkeer met goal én assist weer beslissend, maar beëindigt seizoen wel niet als assistkoning

Foto: Pool via REUTERS

Kevin De Bruyne is helemaal terug na zijn spierproblemen. Op de slotspeeldag van de Premier League maakte de Rode Duivel zijn eerste minuten sinds de Champions League-wedstrijd tegen PSG van begin mei. De Bruyne was daarbij weer zoals gewoon dodelijk efficiënt. In een forfaitzege tegen Everton waren een goal en een assist zijn deel.

De Bruyne maakte na elf minuten spelen de openingstreffer. Van buiten de zestien schoot hij op aangeven van Riyad Mahrez de bal onhoudbaar voorbij Everton-doelman Jordan Pickford. Goed voor het zesde competitiedoelpunt van KDB.

En De Bruyne maakte van de partij ook gebruik om zijn andere statistieken wat op te krikken. Want drie minuten later bediende hij Gabriel Jesus bij de 2-0. Assist nummer 12 alweer voor De Bruyne, al is Harry Kane met veertien beslissende passes wel de verrassende assistkoning van deze Premier League.

Prachtig afscheid voor Agüero

Na de rust diepten Phil Foden en Sergio Agüero de score nog uit tot 5-0, al ging deze laatste achteraf met alle aandacht lopen. De Argentijnse spits speelde immers zijn laatste wedstrijd voor Man City en daarin was hij als invaller goed voor twee doelpunten. In vijf minuten tijd scoorde hij twee keer, telkens op aangeven van Fernandinho, nog zo’n speler die City na dit seizoen verlaat.

Met deze doelpunten schiet Agüero zich bovendien nog wat dieper in de arsenalen. Hij gaat met 184 gescoorde doelpunten voor eenzelfde Premier League-club immers in extremis Wayne Rooney (183) nog voorbij. Afscheid nemen met een record, het is weinigen gegeven.