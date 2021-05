PREMIER LEAGUE. Chelsea en Liverpool ten koste van Leicester naar Champions League na sensationele slotspeeldag

Seizoen 2021-2022 van de Engelse Premier League zit erop. Zondag stond de laatste speeldag op het programma en er werden op die manier ook de laatste Europese tickets verdeeld. Na een spektakelrijke slotspeeldag verzekerden Chelsea, ondanks een 2-1-nederlaag tegen Aston Villa, en Liverpool, dankzij een 2-0-zege tegen Crystal Palace, zich van een Champions League-ticket. Leicester moet na een 2-4-nederlaag tegen Tottenham naar de Europa League.

De kampioen (Manchester City) was in Engeland al een tijdje gekroond en ook de drie degradanten (Fulham, West Brom en Sheffield United) waren ondertussen al een tweetal weken bekend. Toch stond er op de slotspeeldag van de Premier League nog één en ander op het spel. Zo streden Chelsea, Liverpool en Leicester nog met drie om de laatste twee Champions League-tickets en maakten West Ham, Tottenham, Everton en Arsenal nog uit wie naar de Europa League mocht, wie naar de Conference League mocht en wie met lege handen achterbleef.

Rollercoaster

In de strijd om de Champions League hadden Liverpool en Chelsea vooraf alles in eigen handen. Bij een zege tegen respectievelijk Crystal Palace en Aston Villa waren ze geplaatst. Een moeilijkere opdracht was er voor Leicester. Dat moest zelf winnen van Tottenham en was daarnaast afhankelijk van de resultaten van zijn twee concurrenten.

Voor een zege tegen de Spurs rekende trainer Brendan Rodgers op twee Rode Duivels: Timothy Castagne en Youri Tielemans stonden aan de aftrap bij de Foxes. Bij de bezoekers begon Toby Alderweireld in de basis. Die stak zijn collega-Duivels iets voorbij het kwartier al een handje toe. Alderweireld haalde Jamie Vardy onderuit in het strapschopgebied, waarna die vanop de stip voor de 1-0 zorgde.

Foto: EPA-EFE

Leicester virtueel naar de Champions League. Al duurde de vreugde niet lang. Iets voorbij het half uur sijpelde immers het nieuws door dat Sadio Mané Liverpool op voorsprong gezet had en even later slikte het zelf ook een tegengoal. De onvermijdelijke Harry Kane zorgde met zijn 23ste goal van het seizoen voor de 1-1. Ook al stond Chelsea ondertussen op achterstand tegen Aston Villa, trok Leicester na een emotionele rollercoaster als vijfde (en dus virtueel niet geplaatst voor de Champions Leauge) de kleedkamer in.

Van hemel naar hel

Maar de tweede helft was amper begonnen wanneer de situatie er al opnieuw helemaal anders uitzag. Eerst werd Vardy in Leicester-Tottenham opnieuw tegen de grond gewerkt in de zestien, dit keer door Sanchez, en scoorde hij vanop strafschop de 2-1, waarna El Ghazi in Aston Villa - Chelsea ook al vanop de stip voor de 2-0 zorgde. Leicester met een half been in de Champions League, ten koste van Chelsea.

Maar dat been stond er even snel ook opnieuw uit, want een flater van Schmeichel luidde zowaar de 2-2 in. Het was Davinson Sanchez die zijn eerdere strafschopfout rechtzette en de gelijkmaker binnenkopte. Zo stond Chelsea opnieuw virtueel vierde. Tegelijkertijd schonk Sadio Mané Liverpool zekerheid over Champions League-voetbal met zijn tweede goal van de namiddag tegen Crystal Palace.

Foto: EPA-EFE

Leicester had na de 2-2 duidelijk een stevige mentale tik gekregen. Het voelde het o zo begeerde ticket voor de Champions League uit hun handen glippen. En het werd nog pijnlijker. De ingevallen Gareth Bale zorgde in de slotfase met twee goals immers nog voor een pijnlijke 2-4-eindstand. De Champions League-droom van Youri Tielemans en co. in duigen. Net als vorig seizoen verspeelt Leicester in het slot van de competitie een top 4-plek nadat het zo goed als het hele seizoen bovenin kampeerde.

Europa League

Leicester speelt volgend seizoen dus opnieuw in de Europa League. Daarin krijgt het gezelschap van het verrassende West Ham. De Hammers wonnen op de slotspeeldag vlot met 3-0 van Southampton en beëindigen het seizoen op de zesde plaats. Het mag zich daardoor opmaken voor een Europees avontuur. Ondanks de zege tegen Leicester moet Tottenham tevreden zijn met een ticket voor de voorronde van de Conference League. Arsenal, dat 2-0 won tegen Brighton, valt net buiten de Europese plaatsen.

Overzicht

Kampioen: Manchester City

Champions League: Chelsea, Liverpool, Manchester United

Europa League: Leicester, West Ham

Voorronde Conference League: Tottenham

Degradatie: Fulham, Sheffield United, West Brom