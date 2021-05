Anderlecht is niet al te best aan de beslissende wedstrijd tegen Antwerp begonnen. Paars-wit moest al vroeg met tien man verder nadat Matt Miazga na dertien minuten rechtstreeks rood pakte. De Amerikaan ging aan een doorgebroken Lamkel Zé hangen en ref Alexandre Boucaut was onverbiddelijk. Vincent Kompany, die ook geel pakte wegens protest, voerde meteen daarna een wissel door. Met de jonge Zeno Debast in plaats van Yari Verschaeren bracht hij een nieuwe verdediger tussen de lijnen.