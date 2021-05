Minimumsnelheid op autosnelweg dan toch niet opgetrokken tot 80 km per uur

De minimumsnelheid op de autosnelweg wordt niet verhoogd van 70 naar 80 km per uur. Dat heeft de Kamer beslist. Nochtans zag veiligheidsinstituut VIAS “meer positieve dan negatieve effecten”.

De maximumsnelheid op onze autosnelwegen bedraagt 120 km per uur. Maar er bestaat op dit type wegen ook een verplichte minimumsnelheid, namelijk 70 km per uur. Volgens cijfers van de federale politie worden voor dat laatste elke week gemiddeld twee bestuurders beboet.

Om het aantal ongevallen op autosnelwegen naar beneden te krijgen, was in het federale parlement een wetsvoorstel ingediend om de minimumsnelheid op te trekken naar 80 km per uur. “70 per uur is gedateerd, nu vrachtwagens – in vergelijking met vroeger – gemakkelijk 90 km per uur halen”, aldus indiener Frank Troosters (Vlaams Belang).

Positieve effecten

Ook veiligheidsinstituut VIAS zag meer positieve dan negatieve effecten: “Te grote snelheidsverschillen tussen voertuigen onderling worden vermeden. En het zorgt voor een vlottere verkeersafwikkeling.” Denk aan auto’s die nu plots uitwijken voor een trage voorligger.

Ook het Vlaams Forum Verkeersveiligheid wees op het feit dat “een lage snelheid even gevaarlijk blijkt als een te hoge snelheid”.

Het wetsvoorstel geraakte evenwel niet goedgekeurd, nadat de Brusselse, Vlaamse en Waalse regering alle drie een negatief advies gaven, onder meer omdat zo’n verhoging voor verwarring kan zorgen. Het is ook erg onduidelijk of het in de praktijk veel ongevallen zou voorkomen. Anders dan te snel rijden, is het aantal chauffeurs dat te traag rijdt erg beperkt.