“Ref Boucaut interpreteert in het nadeel van Anderlecht, Antwerp dankt Lamkel Zé op de blote knieën”

Rode kaart of niet. Ref Alexandre Boucaut vond van wel en besliste zo de strijd om de derde plaats in het voordeel van Antwerp FC. Spijtig dat een interpretatie van een ref over het gegeerde Europa League-ticket en het veel minder interessante toegangsbewijs voor de Conference League van doorslaggevend belang blijkt. Rood of niet? Je kan er eeuwig blijven over discussiëren.