ONZE PUNTEN. Drie uitblinkers bij Antwerp, niet alleen Miazga gaf niet thuis bij Anderlecht

Antwerp heeft de Champions’ Play-off in schoonheid afgesloten. De Great Old profiteerde optimaal van een vroege rode kaart bij Anderlecht en won de match om de derde plek met 1-0. Daardoor is RAFC minstens tot Nieuwjaar verzekerd van Europees voetbal. Anderlecht moet naar de voorrondes van de Conference League. Miazga liet zijn ploeg in de steek, maar ook Amuzu, Mykha en Ashimeru gaven niet thuis.