REACTIES. Antwerp is opgelucht, Sambi Lokonga heeft goed nieuws voor Anderlecht: “Niet gehaast om te vertrekken”

Antwerp heeft zich op de slotspeeldag van de Champions play-offs nog verzekerd van een ticket voor de Europa League. Het veroordeelde Anderlecht zo tot de nieuwe Conference League. Een greep uit de reacties van beide kampen.

“Vandaag konden we met momenten weer zien dat het seizoen bijna gedaan is”, aldus Ritchie De Laet. “Vooral in de eerste helft na de rode kaart ging de bal veel te traag rond. Er werd nog te veel gewacht en dan vind je de opening niet. Vrij vroeg kon je al zien dat ze via de keeper tijd probeerden te rekken omdat een gelijkspel genoeg was voor hun. Maar het hielp ons natuurlijk toen Anderlecht met tien viel.”

“Of er veel onrust is bij Antwerp? Het is zoals elk jaar. Er zijn weer vier, vijf spelers einde contract. En evenveel die teruggaan naar hun clubs. We zullen opnieuw moeten opbouwen. Of ik meer weet over de trainer? Nee, maar op Antwerp is het altijd wel iets.”

Sambi Lokonga: “Niet gehaast om te vertrekken”

“Als je vroeg rood pakt, wordt het natuurlijk moeilijk”, wist Albert Sambi Lokogna na afloop. “We speelden bijna de hele wedstrijd met een man minder.”

Lokonga blikte ook terug op het hele seizoen. “We konden altijd beter doen, maar we maakten teveel fouten en wisselden hoogtes af met laagtes. Volgend seizoen zullen we er vanaf de eerste speeldag moeten staan.”

”Of dit mijn laatste match voor Anderlecht was? Ik weet het niet, we zullen zien wat er komt. Misschien vertrek ik, maar tegelijkertijd ben ik niet gehaast om te vertrekken. Enkel als alle ingrediënten aanwezig zijn, komt het misschien tot een vertrek.”