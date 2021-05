REACTIES. Ruud Vormer wijdt nederlaag aan wilde feestnacht: “We hebben veel gezopen met z’n allen, logisch dat het in de benen zat”

Genk mocht dan wel zijn vijfde overwinning in de Champions play-offs geboekt hebben tegen Club Brugge, toch was het achteraf vooral blauw-zwart dat aan het feest was. Ruud Vormer en Bas Bost deden samen hun relaas voor de camera. Over de verloren wedstrijd, de nieuwe titel én de wilde feestnacht na afgelopen donderdag.

LEES OOK. Galamatch in mineur voor vermoeide kampioen: Club Brugge sluit seizoen af met nederlaag tegen KRC Genk

Ruud Vormer stond samen met zijn Nederlandse ploegmaat Bas Dost voor de camera. Ondanks de titel moest die eerste vol aan de bak. “Ik had er met de coach over gesproken. Hij vroeg of ik wou spelen. Natuurlijk wilde ik dat. Het feestje zat wel nog een beetje in de benen”, bekende Vormer. “We hadden veel gezopen met z’n allen, dus logisch dat het in de benen zit. Je pakt niet je rust zoals normaal. Dus mijn benen waren zwaar, maar dat is niet erg! We hebben een leuke pot neergezet. ” De Brugse kapitein ging ook nog even in detail over de festiviteiten van afgelopen donderdag. “We waren rond 3u in Knokke, en pas om half acht ben ik in bed gekropen. Om 9 uur moest ik er wel al opnieuw uit, want we moesten op de club zijn voor een coronatest. We hebben we wel echt genoten.”

Foto: BELGA

Bas Dost zat lang op de bank, maar heeft toch genoten van de wedstrijd. “Het kon alle kanten op. Ik vond het een leuke wedstrijd om te kijken. We verliezen wel, maar goed. Scoren we de penalty, dan is het helemaal anders. Maar goed we gaan er niet te veel over zeggen. We zijn kampioen en daar zijn we blij mee. Het is mijn eerste titel en dat is toch speciaal. Ik weet waar ik vandaan kom, dus ik ben hier enorm trots op. De titel was ook de reden waarom ik naar hier kwam. Kampioen word je niet zomaar.”

Charles De Ketelaere: “Hopelijk volgend jaar een iets centralere positie”

Charles De Ketelaere werd bij Eleven Sports verkozen tot ‘Man van de Wedstrijd’. Hij nam de felicitaties met een brede glimlach in ontvangst. “Bedankt, maar we hebben wel verloren. Maar goed, ik ben gewoon tevreden”, klonk het bij de youngster van Club Brugge. “We spelen wel een goede match, maar jammer dat we verliezen natuurlijk. We gaan nu gewoon nog een leuk feestje bouwen en niet te veel denken aan het resultaat van vandaag, want iedereen heeft zich wel goed ingezet.” Ondanks dat de titel binnen was, was de focus volgens ‘CDK’ nog wel aanwezig. “Iedereen was echt geconcentreerd en wilde een goede prestatie neerzetten. En ondanks de nederlaag denk ik wel dat we dat gedaan hebben.”

Foto: BELGA

De Ketelaere, die dit seizoen helemaal doorbrak, had het ook even over zijn ambities voor volgend seizoen. “Ik denk dat ik mijn ambities niet onder stoelen of banken moet steken. Ik zou graag een iets centralere positie krijgen. Ik denk dat ik daar beter tot mijn recht kom. Dat ik dat vandaag bewezen heb? Ze weten dat hier ook hoor.”

Simon Mignolet: “Herinneringen die bijblijven”

Mignolet werd gehuldigd als doelman met de meeste clean sheets. Daar was hij uiteraard tevreden mee. “Dit is opnieuw een prijs van het team. Als doelman win je die niet alleen. We winnen die nu voor het tweede jaar op rij, maar dat is een collectieve prijs. Al neem ik die graag in ontvangst.”

Ook Mignolet mag een tweede titel op een rij vieren. “De ontlading was groot na Anderlecht. Vanavond gaan we terug vieren met de hele groep, want dat verdienen we. Deze momenten moeten we koesteren. Dit zijn herinneringen die bijblijven. Ik heb me donderdag laten gaan en dat zal ik vanavond ook doen.” Spelen deed hij wel niet. “Ik heb al een paar weken wat last aan de knie en ik wil gewoon klaar zijn voor het EK.”

Philippe Clement: “Toch fier, want ik weet in welke staat de spelers donderdag waren”

Clement wilde graag ook de laatste wedstrijd winnen, maar moest uiteindelijk vrede nemen met de nederlaag. “Ik ben heel fier op mijn spelers, want ik weet in welke staat mijn spelers donderdag waren”, vertelde hij veelzeggend. “De prestatie die ze geleverd hebben, was gewoon goed. Oké, je verliest, maar er is kwaliteit getoond. En drie jonge gasten die ervaring opgedaan hebben en een goede indruk nagelaten hebben. Ik heb ook zoveel mogelijk spelers proberen minuten geven, want dat verdienden ze allemaal. Jammer dat ik er geen 24 kon opstellen. Die penaltymisser van Vanaken? Dit is geen wedstrijd om mensen dingen te vermijden. Ik moet zeggen dat de ploeg beter gespeeld heeft dan dat ik verwacht had.”

Foto: JEFFREY GAENS

Over zijn toekomst wou Clement niet te veel in detail treden. “Ik ga nu vooral heel goed vieren en dan wat rust nemen. Ik heb geen deadine. Ik heb een contract bij Club Brugge, simpel. Het bestuur heeft al een signaal gegeven dat het wil praten over de toekomst. Daar zullen we volgende week mee bezig zijn”, klonk het.

John Van den Brom: “De vooruitzichten zijn heel mooi”

John Van den Brom was natuurlijk een gelukkig man: “Als je ons parcours ziet in de play-offs, mag je heel trots zijn. Ik ben blij, opgelucht en trots. Dit is ook een heel mooie basis om volgend seizoen op verder te bouwen. Dit smaakt naar meer. Ik denk dat we een hele sterke selectie hebben. Ik ben blij dat ik terug in België ben en dat ik met zo’n sterke selectie en bij zo’n mooie club kan werken. De vooruitzichten zijn echt mooi met deze spelersgroep. Er zit nog zoveel in. Nu moeten we genieten van de momenten die we gehad hebben, even bijkomen en daarna vanaf het begin volle bak gaan. Hopelijk terug met publiek. De vooruitzichten zijn dus heel mooi.”

Foto: BELGA

Maarten Vandevoordt: “Ik had geen beelden gezien maar wist hoe Vanaken trapte”

Maarten Vandevoordt speelde zondag in Brugge zoals de Belgische voetbalwereld leerde kennen. Met lef maar niet zonder risico. Na een missertje stopte hij de strafschop van Hans Vanaken. “We hebben gespeeld om te winnen”, aldus de jonge doelman. “ We hadden nog niet verloren in deze Champions Play-Offs. We wilden laten zien dat we de beste ploeg van de eindronde waren en dat is gelukt.”

Zijn aandeel was groot omdat hij in de eerste helft de strafschop van Hans Vanaken pakte nadat hij een paar minuten eerder ietwat knullig een terugspeelbal verwerkte en een corner weggaf. “Het is altijd mooi om een penalty te pakken. De fase met die corner was ik op dat moment alweer vergeten. Dat kan nu eenmaal gebeuren. Als doelman heb je niemand meer achter je om het recht te zetten. Mijn spel is inderdaad niet zonder risico en misschien moet ik ze wat meer beperken, maar ik probeer onder elke omstandigheid zo rustig mogelijk te blijven.”

Foto: JEFFREY GAENS

Voor deze match hadden we geen beelden meer bekeken maar ik herinner mij wel hoe Vanaken ze meestal trapt. Als keeper ben je daar sowieso mee bezig.” Vakantie zit er momenteel wel nog niet in voor de jonge doelman. “Ik vertrek eerst met de nationale beloften nog een weekje naar Kazachstan, pas daarna heb ik wat vrij.” (kv)

Cyriel Dessers: “Ik wil gewoon graag spelen”

“Het was sowieso een strafschop. Ik wilde rond Mechele gaan en als ik de bal wegtik, pakt Horvath mee. Ik was vrij zeker dat het er een was. Het was een beetje een eindeseizoenswedstrijd. Er waren veel ruimtes en het ging goed op en neer. Dat zorgde voor veel loopwerk, ik was dan ook wel kapot na 60 minuten, aangezien ik dit seizoen vaak slechts een handvol minuten mocht spelen. Maar ik ben heel blij dat we gewonnen hebben”, analyseerde Dessers de match. Na een seizoen waarin hij op meer speelminuten gehoopt had, is Dessers benieuwd naar volgend seizoen. “Ik heb nu drie keer gescoord in drie wedstrijden, dus ik heb mijn positie wel een beetje versterkt, denk ik. Of ik opslag wil? Nee nee, ik wil gewoon graag spelen!”, lachte de aanvaller.